Манчини назвал безупречной игру сборной Италии в матче с Бельгией в 1/4 финала Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро против Бельгии (2:1).

«Не думаю, что нам было слишком тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это сегодня и произошло.

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но, чем дальше, тем становится труднее. Сейчас мы хотим просто подумать о нашей победе в игре», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Италия встретится 6 июля со сборной Испании. Матч состоится в Лондоне.