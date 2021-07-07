Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Испании отреагировали на игру Мораты в матче с Италией: «От героя до антигероя страны»

11:28
Альваро Мората. Фото Reuters
Альваро Мората. Фото Reuters
Теги:

Спортивная газета AS отреагировала на игру форварда сборной Испании Альваро Мораты в матче полуфинала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 — по пен.). Встреча прошла 6 июля в Лондоне.

28-летний Мората появился на поле на 62-й минуте встречи и сравнял счет в концовке матча, но в серии 11-метровых не смог переиграть вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннарумму.

«Мората никогда не забудет эту игру: то, что он сделал после пенальти Жоржиньо, объясняет все. Во многих смыслах это был турнир Мораты. Нападающий испытал практически все ощущения: от героя до антигероя страны», — написала испанская газета.

В шести играх на чемпионате Европы Мората забил три гола.

7 июля сборная Англии сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Победитель этой пары встретится с Италией в финале турнира.

Италия — Испания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12938
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Испания, полуфинал Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Глава МИД Украины предложил Белоруссии альтернативу «русскому миру»
Вскрылась шокирующая правда о смерти Владимира Меньшова
Полицейского убили в Подмосковье из-за замечания
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля