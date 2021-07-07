В Испании отреагировали на игру Мораты в матче с Италией: «От героя до антигероя страны»

Спортивная газета AS отреагировала на игру форварда сборной Испании Альваро Мораты в матче полуфинала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 — по пен.). Встреча прошла 6 июля в Лондоне.

28-летний Мората появился на поле на 62-й минуте встречи и сравнял счет в концовке матча, но в серии 11-метровых не смог переиграть вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннарумму.

«Мората никогда не забудет эту игру: то, что он сделал после пенальти Жоржиньо, объясняет все. Во многих смыслах это был турнир Мораты. Нападающий испытал практически все ощущения: от героя до антигероя страны», — написала испанская газета.

В шести играх на чемпионате Европы Мората забил три гола.

7 июля сборная Англии сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Победитель этой пары встретится с Италией в финале турнира.