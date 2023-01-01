Лукаку хотел бы видеть Анри следующим главным тренером сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, кого считает наиболее достойным кандидатом на пост главного тренера национальной команды.

«На мой взгляд, Тьерри Анри — следующий тренер сборной Бельгии. Я открыто говорю об этом: он будет новым тренером. Он пользуется уважением со стороны всех футболистов, он выигрывал все за картеру. Он знает, как тренировать, знает, что нам нужно делать ради достижений. Для меня это идеальный тренер нашей сборной.

Однако я не знаю, кого в итоге возьмут. Но мне не кажется, что Бельгии нужно начинать с нуля. Это поколение пока еще не побеждало, но мы должны продолжать стараться добиться победы», — сказал Лукаку Sky Italia.

Пока Анри остается в тренерском штабе сборной Бельгии, несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.

Ранее французский специалист отмечал, что вновь хочет стать главным тренером.