Манчини рассказал, что думает о предстоящей игре Италии с Англией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о предстоящей игре с командой Англии в 2023 году.

«Мы, кстати, становимся друзьями с англичанами, часто играем. Нашим болельщикам хочу сказать — разочарованы пропуском чемпионата мира, но надеемся, что следующий чемпионат станет для нас серьезным турниром», — цитирует слова Манчини pianetamilan.it.

23 марта Италия встретится с Англией в первом туре квалификации на Евро-2024.