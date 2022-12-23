Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:15

Манчини рассказал, что думает о предстоящей игре Италии с Англией

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о предстоящей игре с командой Англии в 2023 году.

«Мы, кстати, становимся друзьями с англичанами, часто играем. Нашим болельщикам хочу сказать — разочарованы пропуском чемпионата мира, но надеемся, что следующий чемпионат станет для нас серьезным турниром», — цитирует слова Манчини pianetamilan.it.

23 марта Италия встретится с Англией в первом туре квалификации на Евро-2024.

Роберто Манчини
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО
В ЛНР обнаружили схроны для готовивших теракты украинских диверсантов
Попыткам США подорвать технологическое развитие РФ предрекли провал
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Германии создали специальный комитет, который будет курировать подготовку сборной к Евро-2024
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости