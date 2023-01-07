Роберто Марнтинес согласовал контракт со сборной Португалии до 2026 года

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес возглавит сборную Португалию, утверждает The Athletic.

Стороны уже согласовали контракт до 2026 года.

49-летний испанский специалист работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. На ЧМ-2018 его команда заняла третье место. На мировом первенстве в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф турнира, после этого Мартинес объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Последним тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш, который покинул команду после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022 от Марокко (0:1).