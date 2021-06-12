Лукаку догнал Азара в рейтинге главных врагов России

Ромелу Лукаку открыл счет в матче первого тура Евро-2020 против России, в четвертый раз в карьере огорчив нашу сборную в международном матче. Ранее лучший бомбардир в истории сборной Бельгии забивал россиянам в 2010 (свои первые голы за сборную) и 2019 годах.

Матчи Ромелу Лукаку против сборной России

Дата Город Статус Счет Голы 17.11.2010 Воронеж ТМ 2:0 2 22.06.2014 Рио-де-Жанейро ЧМ 1:0 - 28.03.2017 Сочи ТМ 3:3 - 16.11.2019 Санкт-Петербург ОЧЕ 4:1 1 12.06.2021 Санкт-Петербург ЧЕ 2:0* 1

* Матч продолжается.

По голам в ворота сборной России 28-летний форвард сравнялся с многолетним партнером по команде Эденом Азаром, который оформил по дублю в каждом из матчей отбора к нынешнему чемпионату Европы. В постсоветское время по три раза российские ворота поражали Пьерлуиджи Казираги, Давид Вилья (хет-трик на Евро-2008) и Криштиану Роналду. Советская сборная чаще всего пропускала от Герда Мюллера (семь мячей в трех матчей), сборная Российской Империи — от Готтфрида Фухса (10 мячей на ОИ-1912).

Футболисты, чаще всего забивавшие сборной России

Игрок Сборная Матчи Голы Эден Азар Бельгия 4 4 РомелуЛукаку Бельгия 5 4 ПьерлуиджиКазираги Италия 2 3 Давид Вилья Испания 3 3 Криштиану Роналду Португалия 6 3

Теперь Россия делит второе место в списке любимых клиентов Лукаку с Шотландией. Чаще бельгиец забивал только Исландии — пять раз. С точки зрения средней результативности лучше всего Ромелу сыграл с футбольными карликами — Гибралтаром и Люксембургом — по три мяча в единственной игре.

(Кирилл Бурдаков)

Любимые клиенты Ромелу Лукаку на уровне сборных