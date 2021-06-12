Лукаку догнал Азара в рейтинге главных врагов России
Ромелу Лукаку открыл счет в матче первого тура Евро-2020 против России, в четвертый раз в карьере огорчив нашу сборную в международном матче. Ранее лучший бомбардир в истории сборной Бельгии забивал россиянам в 2010 (свои первые голы за сборную) и 2019 годах.
Матчи Ромелу Лукаку против сборной России
|
Дата
|
Город
|
Статус
|
Счет
|
Голы
|
17.11.2010
|
Воронеж
|
ТМ
|
2:0
|
2
|
22.06.2014
|
Рио-де-Жанейро
|
ЧМ
|
1:0
|
-
|
28.03.2017
|
Сочи
|
ТМ
|
3:3
|
-
|
16.11.2019
|
Санкт-Петербург
|
ОЧЕ
|
4:1
|
1
|
12.06.2021
|
Санкт-Петербург
|
ЧЕ
|
2:0*
|
1
* Матч продолжается.
По голам в ворота сборной России 28-летний форвард сравнялся с многолетним партнером по команде Эденом Азаром, который оформил по дублю в каждом из матчей отбора к нынешнему чемпионату Европы. В постсоветское время по три раза российские ворота поражали Пьерлуиджи Казираги, Давид Вилья (хет-трик на Евро-2008) и Криштиану Роналду. Советская сборная чаще всего пропускала от Герда Мюллера (семь мячей в трех матчей), сборная Российской Империи — от Готтфрида Фухса (10 мячей на ОИ-1912).
Футболисты, чаще всего забивавшие сборной России
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
Голы
|
Эден Азар
|
Бельгия
|
4
|
4
|
РомелуЛукаку
|
Бельгия
|
5
|
4
|
ПьерлуиджиКазираги
|
Италия
|
2
|
3
|
Давид Вилья
|
Испания
|
3
|
3
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
6
|
3
Теперь Россия делит второе место в списке любимых клиентов Лукаку с Шотландией. Чаще бельгиец забивал только Исландии — пять раз. С точки зрения средней результативности лучше всего Ромелу сыграл с футбольными карликами — Гибралтаром и Люксембургом — по три мяча в единственной игре.
(Кирилл Бурдаков)
Любимые клиенты Ромелу Лукаку на уровне сборных
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Исландия
|
3
|
5
|
1,67
|
Шотландия
|
3
|
4
|
1,33
|
Россия
|
5
|
4
|
0,80
|
Гибралтар
|
1
|
3
|
3,00
|
Люксембург
|
1
|
3
|
3,00
|
Кипр
|
2
|
3
|
1,50
|
Швейцария
|
2
|
3
|
1,50
|
Хорватия
|
3
|
3
|
1,00
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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