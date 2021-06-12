Николаев объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота России в матче с Бельгией

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» неназначение пенальти в ворота сборной России в первом матче группового турнира Евро-2020 против Бельгии.

В первом тайме главный арбитр встречи Антонио Мигель Матеу Лаос не стал назначать 11-метровый в ворота россиян после столкновения в штрафной площади с участием Юрия Жиркова.

«Юрий Валентинович не подтолкнул игрока сборной Бельгии, а скорее, этот нападающий сам инициировал контакт, — сказал Николаев «СЭ». — Потом уже споткнулся об ногу нашего уважаемого Жиркова и упал. ВАР просматривает подобные эпизоды падения в штрафной, но каких-то причин назначать одиннадцатиметровый удар здесь не было абсолютно. Игрок сборной Бельгии искал контакт в этом эпизоде, а Жирков не сделал ничего противозаконного».

Николаев также отметил, что у него нет никаких вопросов по судейству.

«Лаос судит в свойственной ему манере, дает играть эпизоды. По судейству у меня к нему вопросов нет. Вопросы есть к игрокам по двум ошибкам, которые привели к голам в ворота нашей сборной», — добавил Николаев.

После первого тайма сборная России проигрывает Бельгии со счетом 0:2.

(Артем Бухаев)