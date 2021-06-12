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Судейство

Николаев объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота России в матче с Бельгией

23:11
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия - Россия. Роман Зобнин (справа) пытается помешать Торгану Азару выполнить навес. Фото AFP
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия - Россия. Роман Зобнин (справа) пытается помешать Торгану Азару выполнить навес. Фото AFP
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Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» неназначение пенальти в ворота сборной России в первом матче группового турнира Евро-2020 против Бельгии.

В первом тайме главный арбитр встречи Антонио Мигель Матеу Лаос не стал назначать 11-метровый в ворота россиян после столкновения в штрафной площади с участием Юрия Жиркова.

«Юрий Валентинович не подтолкнул игрока сборной Бельгии, а скорее, этот нападающий сам инициировал контакт, — сказал Николаев «СЭ». — Потом уже споткнулся об ногу нашего уважаемого Жиркова и упал. ВАР просматривает подобные эпизоды падения в штрафной, но каких-то причин назначать одиннадцатиметровый удар здесь не было абсолютно. Игрок сборной Бельгии искал контакт в этом эпизоде, а Жирков не сделал ничего противозаконного».

Николаев также отметил, что у него нет никаких вопросов по судейству.

«Лаос судит в свойственной ему манере, дает играть эпизоды. По судейству у меня к нему вопросов нет. Вопросы есть к игрокам по двум ошибкам, которые привели к голам в ворота нашей сборной», — добавил Николаев.

После первого тайма сборная России проигрывает Бельгии со счетом 0:2.

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 2
Россия 0
2-й тайм

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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