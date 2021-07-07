Линекер восхищен игрой Педри в матче со сборной Италии в полуфинале Евро-2020
13:21
Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о полузащитнике сборной Испании Педри.
«Педри так хорош. Восходящая суперзвезда. Шикарный игрок», — написал Линекер в Twitter.
Сборная Испании уступила команде Италии в полуфинале Евро-2020 и вылетела с турнира (1:1, пенальти — 2:4).
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