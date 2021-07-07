Только Дания обыгрывала Англию на «Уэмбли» в последние два года
Сегодня, 7 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Дании. Для англичан эта встреча станет 14-й на стадионе «Уэмбли» за последние два года.
В предыдущих встречах команда Гарета Саутгейта одержала 11 побед с общим счетом 33:2, сыграла вничью с Шотландией и уступила датчанам. Скандинавы праздновали успех во встрече Лиги наций в октябре прошлого года, а единственный мяч записал на свой счет Кристиан Эриксен, досрочно завершивший Евро-2020 из-за проблем с сердцем.
Официальные матчи сборной Англии на «Уэмбли» в последние два года:
|
Дата
|
Статус
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
07.09.2019
|
ОЧЕ
|
Болгария
|
4:0
|
Кейн-3, Стерлинг
|
14.11.2019
|
ОЧЕ
|
Черногория
|
7:0
|
Кейн-3, Оклейд-Чемберлен, Рэшфорд, Софранац, в свои ворота, Эбрахам
|
08.10.2020
|
ТМ
|
Уэльс
|
3:0
|
Калверт-Льюин, Коади, Ингс
|
11.10.2020
|
ЛН
|
Бельгия
|
2:1
|
Рэшфорд, Маунт — Лукаку
|
14.10.2020
|
ЛН
|
Дания
|
0:1
|
Эриксен
|
12.11.2020
|
ТМ
|
Ирландия
|
3:0
|
Магуайр, Санчо, Калверт-Льюин
|
18.11.2020
|
ЛН
|
Исландия
|
4:0
|
Фоден-2, Райс, Маунт
|
25.03.2021
|
ОЧМ
|
Сан-Марино
|
5:0
|
Калверт-Льюин-2, Уорд-Проуз, Стерлинг, Уоткинс
|
31.03.2021
|
ОЧМ
|
Польша
|
2:1
|
Кейн, Магуайр — Модер
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Хорватия
|
1:0
|
Стерлинг
|
18.06.2021
|
ЧЕ
|
Шотландия
|
0:0
|
-
|
22.06.2021
|
ЧЕ
|
Чехия
|
1:0
|
Стерлинг
|
29.06.2021
|
ЧЕ
|
Германия
|
2:0
|
Стерлинг, Кейн
Итого: +11=1-1, мячи 34-3.
Полуфинал Евро-2020 Англия — Дания состоится сегодня, начало — в 22.00 по московскому времени.
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