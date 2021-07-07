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Только Дания обыгрывала Англию на «Уэмбли» в последние два года

13:10
Кристиан Эриксен, завершивший выступление на Евро-2020 из-за проблем с сердцем, был автором единственного гола Дании в последней встрече с Англией. Фото AFP
Кристиан Эриксен, завершивший выступление на Евро-2020 из-за проблем с сердцем, был автором единственного гола Дании в последней встрече с Англией. Фото AFP
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Сегодня, 7 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Дании. Для англичан эта встреча станет 14-й на стадионе «Уэмбли» за последние два года.

В предыдущих встречах команда Гарета Саутгейта одержала 11 побед с общим счетом 33:2, сыграла вничью с Шотландией и уступила датчанам. Скандинавы праздновали успех во встрече Лиги наций в октябре прошлого года, а единственный мяч записал на свой счет Кристиан Эриксен, досрочно завершивший Евро-2020 из-за проблем с сердцем.

Официальные матчи сборной Англии на «Уэмбли» в последние два года:

Дата

Статус

Соперник

Счет

Голы

07.09.2019

ОЧЕ

Болгария

4:0

Кейн-3, Стерлинг

14.11.2019

ОЧЕ

Черногория

7:0

Кейн-3, Оклейд-Чемберлен, Рэшфорд, Софранац, в свои ворота, Эбрахам

08.10.2020

ТМ

Уэльс

3:0

Калверт-Льюин, Коади, Ингс

11.10.2020

ЛН

Бельгия

2:1

Рэшфорд, Маунт — Лукаку

14.10.2020

ЛН

Дания

0:1

Эриксен

12.11.2020

ТМ

Ирландия

3:0

Магуайр, Санчо, Калверт-Льюин

18.11.2020

ЛН

Исландия

4:0

Фоден-2, Райс, Маунт

25.03.2021

ОЧМ

Сан-Марино

5:0

Калверт-Льюин-2, Уорд-Проуз, Стерлинг, Уоткинс

31.03.2021

ОЧМ

Польша

2:1

Кейн, Магуайр — Модер

13.06.2021

ЧЕ

Хорватия

1:0

Стерлинг

18.06.2021

ЧЕ

Шотландия

0:0

-

22.06.2021

ЧЕ

Чехия

1:0

Стерлинг

29.06.2021

ЧЕ

Германия

2:0

Стерлинг, Кейн

Итого: +11=1-1, мячи 34-3.

Полуфинал Евро-2020 Англия — Дания состоится сегодня, начало — в 22.00 по московскому времени.

Англия — Дания

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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