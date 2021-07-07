Только Дания обыгрывала Англию на «Уэмбли» в последние два года

Сегодня, 7 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Дании. Для англичан эта встреча станет 14-й на стадионе «Уэмбли» за последние два года.

В предыдущих встречах команда Гарета Саутгейта одержала 11 побед с общим счетом 33:2, сыграла вничью с Шотландией и уступила датчанам. Скандинавы праздновали успех во встрече Лиги наций в октябре прошлого года, а единственный мяч записал на свой счет Кристиан Эриксен, досрочно завершивший Евро-2020 из-за проблем с сердцем.

Официальные матчи сборной Англии на «Уэмбли» в последние два года:

Дата Статус Соперник Счет Голы 07.09.2019 ОЧЕ Болгария 4:0 Кейн-3, Стерлинг 14.11.2019 ОЧЕ Черногория 7:0 Кейн-3, Оклейд-Чемберлен, Рэшфорд, Софранац, в свои ворота, Эбрахам 08.10.2020 ТМ Уэльс 3:0 Калверт-Льюин, Коади, Ингс 11.10.2020 ЛН Бельгия 2:1 Рэшфорд, Маунт — Лукаку 14.10.2020 ЛН Дания 0:1 Эриксен 12.11.2020 ТМ Ирландия 3:0 Магуайр, Санчо, Калверт-Льюин 18.11.2020 ЛН Исландия 4:0 Фоден-2, Райс, Маунт 25.03.2021 ОЧМ Сан-Марино 5:0 Калверт-Льюин-2, Уорд-Проуз, Стерлинг, Уоткинс 31.03.2021 ОЧМ Польша 2:1 Кейн, Магуайр — Модер 13.06.2021 ЧЕ Хорватия 1:0 Стерлинг 18.06.2021 ЧЕ Шотландия 0:0 - 22.06.2021 ЧЕ Чехия 1:0 Стерлинг 29.06.2021 ЧЕ Германия 2:0 Стерлинг, Кейн

Итого: +11=1-1, мячи 34-3.

Полуфинал Евро-2020 Англия — Дания состоится сегодня, начало — в 22.00 по московскому времени.