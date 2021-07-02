Линекер недоволен удалением игрока сборной Швейцарии в матче с Испанией в 1/4 финала Евро
Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер недоволен решением арбитра матча 1/4 финала Евро Швейцария — Испания (1:1, 1:3 по пенальти) Майкла Оливера удалить Ремо Фройлера.
На 77-й минуте полузащитник получил прямую красную карточку за грубый фол против Жерара Морено.
«Еще одна красная карточка практически ни за что», — написал Линекер в Twitter.
Ранее Линекер заявлял, что считает ошибочным удаление Маркуса Даниэльссона в матче 1/8 финала Швеция — Украина (1:2). Арбитр Даниэле Орсато показал ему красную карточку за грубый фол против Артема Беседина.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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