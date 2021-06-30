Линекер: «Думаю, пора похоронить фразу, что немцы всегда побеждают. Покойся с миром»
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Германии (2:0).
«Думаю, пора похоронить фразу, что немцы всегда побеждают. Покойся с миром», — написал Линекер в Twitter.
В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.
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