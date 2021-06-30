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Линекер: «Думаю, пора похоронить фразу, что немцы всегда побеждают. Покойся с миром»

00:15
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Германии (2:0).

«Думаю, пора похоронить фразу, что немцы всегда побеждают. Покойся с миром», — написал Линекер в Twitter.

В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1409953095233290241

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля