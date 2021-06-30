Владимир Соловьев прокомментировал матч Украины на Евро: «Что-то игра стала скучновата»

Телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции.

«Что-то игра стала скучновата», — написал Соловьев в Twitter.

Что-то игра стала скучновата. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 29, 2021

В основное время команды сыграли вничью — 1:1. Сейчас идет первый дополнительный тайм. Счет по-прежнему равный.