Владимир Соловьев прокомментировал матч Украины на Евро: «Что-то игра стала скучновата»
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Телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции.
«Что-то игра стала скучновата», — написал Соловьев в Twitter.
В основное время команды сыграли вничью — 1:1. Сейчас идет первый дополнительный тайм. Счет по-прежнему равный.
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Зачет
vs
44
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