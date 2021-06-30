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Владимир Соловьев прокомментировал матч Украины на Евро: «Что-то игра стала скучновата»

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Владимир Соловьев. Фото Instagram
Владимир Соловьев. Фото Instagram
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Телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции.

«Что-то игра стала скучновата», — написал Соловьев в Twitter.

В основное время команды сыграли вничью — 1:1. Сейчас идет первый дополнительный тайм. Счет по-прежнему равный.

Швеция — Украина

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля