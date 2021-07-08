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Левитин заявил, что Черчесов будет в дальнейшем востребован в профессии

21:13
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Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался по поводу отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Черчесов много сделал для сборной России, за [чемпионат мира] 2018 года мы должны поблагодарить его, но это спорт, здесь можно выиграть, а можно проиграть, самое главное здесь — достойно себя вести, а Черчесов человек достойный, если он принял такое решение и федерация поддержала — это решение их», — цитирует Левитина ТАСС.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии, которая в итоге вышла в финал.

Новый главный тренер сборной России будет назван позднее.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11859899

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Виктория Кравченко все материалы автора

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