Лев рассказал о тактике сборной Германии в матче с Венгрией на Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что ждет от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии.

«В матче с Португалией мы действовали на очень высоких скоростях и при этом хорошо держали мяч. Если Венгрия будет обороняться в восемь-девять человек и стараться уколоть нас на контратаках, то следующий матч будет еще более сложным. Венгры показали, насколько опасными они могут быть. Я надеюсь, что мы покажем быстрый футбол, хотя свободного пространства на поле будет немного. Очень важно сохранять хладнокровие на протяжении всей встречи и не оголять тылы», — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры с одним очком — на последней строчке.

Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.