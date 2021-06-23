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Главный тренер сборной Венгрии назвал самую сильную сторону команды

10:49
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал, в чем заключается сила его команды.

«Думаю, что наша главная сила — в единстве. Мы — настоящая команда. Мы попали в группу с тремя командами, которые спокойно могут дойти до полуфинала Евро. Нашу группу называют «группой смерти», и, очевидно, командой, которая вылетит, должна стать наша. В теории, трудно согласиться с теми, кто прогнозирует такой исход», — приводит официальный сайт Евро-2020 слова Росси.

Сегодня, 23 июня состоится матч Германия — Венгрия. Начало встречи — в 22.00 (мск). После двух туров Евро-2020 Венгрия идет на последнем месте в группе F, Германия занимает третью строчку с 3 очками.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

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Иван Торопцев все материалы автора
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