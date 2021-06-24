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Лев отметил характер сборной Германии после матча с Венгрией

01:35
Йоахим Лев. Фото Reuters
Йоахим Лев. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями после игры со сборной Венгрии (2:2) на Евро-2020.

«Мы продемонстрировали характер, но в то же время допускали ошибки, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 24 июня. — Было приятно смотреть на то, как мы отчаянно боролись до тех пор, пока не сравняли счет.

Это был нервный матч. Мы знали, что Венгрия будет бороться из всех сил. Я счастлив, что мы вышли из группы».

Германия набрала четыре очка и заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и четвертое место, команда покидает турнир. В 1/8 финала немцам предстоит матч со сборной Англии.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

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