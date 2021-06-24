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Лизаразю поблагодарил сборные Франции и Португалии за невероятный футбол во втором тайме

01:23

Чемпион Евро-2000 в составе сборной Франции Бишенте Лизаразю после ничьей с Португалией отметил важность первого места в группе.

«Первый тайм получился несколько тревожным для сборной Франции. Второй с его безумным сценарием был намного лучше. Нашим повезло финишировать первыми, и это самое главное. Огромная благодарность этим двум командам за невероятный футбол во втором тайме», — цитирует пресс-служба УЕФА Лизаразю.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

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Евгений Козинов все материалы автора
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