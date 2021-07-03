Куртуа заявил, что сборная Италии заслужила победу в матче с Бельгией в 1/4 финала Евро
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды от Италии (1:2) в четвертьфинале Евро.
«Это тяжело, но мы знали, что такая игра нас и ждет. У команды было два момента, но их выручил вратарь. И мы слишком легко позволили открыть счет. Действительно, все могло сложиться по-другому, но сборная Италии заслуживала победы», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Италия сыграет со сборной Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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