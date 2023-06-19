Куртуа покинул расположение сборной Бельгии после ссоры с Тедеско

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды после ссоры с главным тренером Доменико Тедеско, сообщает NU.

Ранее сообщалось, что голкипер недоволен тем, что отсутствие Кевина де Брейне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его.

По информации издания, Куртуа задели слова Тедеско о капитанстве в национальной сборной.

«Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят», — заявил специалист.

Королевская федерация футбола Бельгии подтвердила, что Куртуа не сыграет против Эстонии 20 июня в матче квалификации чемпионата Европы-2024, не объяснив причину его отсутствия.