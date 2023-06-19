Куртуа пропустил тренировку сборной Бельгии. Голкипер недоволен, что капитанскую повязку доверили Лукаку

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустил тренировку команды перед матчем 4-го тура отборочного турнира Евро-2024 против Эстонии, сообщает The Sun.

По информации источника, 31-летний голкипер остался недоволен тем, что в отсутствие травмированного хавбека Кевина де Брейне капитаном сборной в матче с Австрией (1:1) был назначен форвард Ромелу Лукаку.

Также сообщается, что главный тренер сборной Бельгии Доменико Тодеско собирался доверить голкиперу капитанскую повязку в матче против Эстонии. Куртуа может не сыграть в этой встрече.

Матч Эстония — Бельгия пройдет завтра, 20 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.