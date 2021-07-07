Англия — Дания: прогноз Заремы Салиховой на полуфинал Евро-2020
17:59
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала прогноз на матч полуфинала Евро-2020 Англия — Дания.
«Понятно, что Англия победит сегодня разгромно. Харри Кейн заслужил этот кубок даже больше, чем вся Англия (я по-прежнему за Италию).
Если есть футбольный бог, то за столько лет мучений в «Тоттенхеме» ему должно воздаться.
Дания, будем надеяться на свое чудо», — написала Салихова в Telegram-канале.
Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале встретится со сборной Италии.
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