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Англия — Дания: прогноз Заремы Салиховой на полуфинал Евро-2020

17:59
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала прогноз на матч полуфинала Евро-2020 Англия — Дания.

«Понятно, что Англия победит сегодня разгромно. Харри Кейн заслужил этот кубок даже больше, чем вся Англия (я по-прежнему за Италию).

Если есть футбольный бог, то за столько лет мучений в «Тоттенхеме» ему должно воздаться.

Дания, будем надеяться на свое чудо», — написала Салихова в Telegram-канале.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале встретится со сборной Италии.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/528

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