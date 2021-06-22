Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Дании в заключительном матче группового этапа Евро-2020 (1:4).

«Это ужасно! С другой стороны, этого стоило ожидать, я никаких иллюзий не испытывал, но не так разгромно все должно было произойти. Хотя в этом есть свой огромный плюс. Как в песне: «Это очень хорошо, это очень хорошо, что пока нам плохо!» Если бы мы судом выиграли, даже весь чемпионат Европы, наш футбол окончательно и бесповоротно завял. А это поражение дает шанс переосмыслить весь наш футбол, начать все сначала и кропотливо работать до достижения результата. А на чудо рассчитывать не стоит. На авось может быть только в спектакле. У нас остались 3 проблемы: дураки, дороги и футбол», — сказал Боярский «СЭ».

Также народный артист высказал свое мнение о будущем Станислава Черчесова в сборной России.

«Думаю, он сам уйдет в отставку. Черчесов — мужчина, он не захочет остаться. Пускай занимается рекламой, это у него получается лучше тренерской работы. Выше головы не прыгнешь. Никто не хотел поражения — ни игроки, ни он, но так сложилась ситуация. Это закономерный результат», — добавил Боярский.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.