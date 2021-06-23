Козловски заявил о желании обыграть сборную Швеции
13:58
Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски заявил о намерении обыграть Швецию в матче Евро-2020.
«Мы определенно нацелены на победу, для нас это очень важно. Похоже, игра будет открытой для обеих команд, но очевидно, что мы хотим набрать 3 очка», — приводит официальный сайт УЕФА слова Козловски.
Сегодня, 23 июня состоится матч Швеция — Польша. Начало — в 19.00 (мск). Поляки занимают последнее место в группе Е с 1 очком после 2 туров Евро-2020, шведы возглавляют таблицу с 4 очками.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/
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