Козловски заявил о желании обыграть сборную Швеции

Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски заявил о намерении обыграть Швецию в матче Евро-2020.

«Мы определенно нацелены на победу, для нас это очень важно. Похоже, игра будет открытой для обеих команд, но очевидно, что мы хотим набрать 3 очка», — приводит официальный сайт УЕФА слова Козловски.

Сегодня, 23 июня состоится матч Швеция — Польша. Начало — в 19.00 (мск). Поляки занимают последнее место в группе Е с 1 очком после 2 туров Евро-2020, шведы возглавляют таблицу с 4 очками.