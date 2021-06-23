Германия и Испания — лидеры по победам в третьих турах
13:33
Сегодня, 23 июня, сборная Германии в Мюнхене примет Венгрию в третьем туре Евро-2020. Среди европейских команд именно немцы и испанцы чаще всего побеждаю в последних групповых матчах XXI века.
На счету обеих команд по восемь выигрышей при двух неудачах. Лучший процент имеет в активе сборная Бельгии, которая добилась успеха в пяти случаях из пяти.
Лидеры по победам в третьим турах крупных турниров в XXI веке*
|
Команда
|
Турниры
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
% побед
|
Испания
|
11
|
8
|
1
|
2
|
23-9
|
72,73
|
Германия
|
11
|
8
|
1
|
2
|
17-8
|
72,73
|
Бельгия
|
5
|
5
|
0
|
0
|
8-2
|
100,0
|
Голландия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
13-3
|
71,43
|
Португалия
|
10
|
5
|
3
|
2
|
15-10
|
50,00
|
Италия
|
11
|
5
|
1
|
5
|
14-14
|
45,45
* Среди европейских команд.
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