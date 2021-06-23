Сегодня, 23 июня, сборная Германии в Мюнхене примет Венгрию в третьем туре Евро-2020. Среди европейских команд именно немцы и испанцы чаще всего побеждаю в последних групповых матчах XXI века.

На счету обеих команд по восемь выигрышей при двух неудачах. Лучший процент имеет в активе сборная Бельгии, которая добилась успеха в пяти случаях из пяти.

Лидеры по победам в третьим турах крупных турниров в XXI веке*

Команда Турниры В Н П М % побед Испания 11 8 1 2 23-9 72,73 Германия 11 8 1 2 17-8 72,73 Бельгия 5 5 0 0 8-2 100,0 Голландия 7 5 1 1 13-3 71,43 Португалия 10 5 3 2 15-10 50,00 Италия 11 5 1 5 14-14 45,45

* Среди европейских команд.