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Германия и Испания — лидеры по победам в третьих турах

13:33
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Сегодня, 23 июня, сборная Германии в Мюнхене примет Венгрию в третьем туре Евро-2020. Среди европейских команд именно немцы и испанцы чаще всего побеждаю в последних групповых матчах XXI века.

На счету обеих команд по восемь выигрышей при двух неудачах. Лучший процент имеет в активе сборная Бельгии, которая добилась успеха в пяти случаях из пяти.

Лидеры по победам в третьим турах крупных турниров в XXI веке*

Команда

Турниры

В

Н

П

М

% побед

Испания

11

8

1

2

23-9

72,73

Германия

11

8

1

2

17-8

72,73

Бельгия

5

5

0

0

8-2

100,0

Голландия

7

5

1

1

13-3

71,43

Португалия

10

5

3

2

15-10

50,00

Италия

11

5

1

5

14-14

45,45

* Среди европейских команд.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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