Косово сыграет со сборной Белоруссии в матче квалификации чемпионата Европы во вторник, 21 ноября. Встреча пройдет на стадионе на стадионе имени Фадиля Вокрри в Приштине. Начало — в 22:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России не покажут прямой эфир встречи Косово — Белоруссия. Права на показ матчей отбора на чемпионат Европы принадлежат холдингу «Матч», однако игра отсутствует в сетке вещания. Вероятно, ее лучшие моменты войдут в перекличку на канале «Матч! Футбол 1», которая начнутся в 22.45 мск.

Швейцария и Румыния вышли в финальный турнир Евро-2024 в предпоследнем туре в ноябре. Косово занимает четвертое место в турнирной таблице группы «I», Белоруссия — пятое. Обе команды не имеют шансов пробиться на европейское первенство.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы