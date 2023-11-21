Румыния сыграет со сборной Швейцарии в матче квалификации чемпионата Европы во вторник, 21 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Арена Национале» в Бухаресте, Румыния. Начало — в 22:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч Румыния — Швейцария в прямом эфире покажет спортивный телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Также на «Матч! Футбол 1» состоится перекличка игр, которые начнутся в 22.45 мск.

Швейцария и Румыния вышли в финальный турнир Евро-2024 в предпоследнем туре в ноябре.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы