Команды играют дополнительное время во втором финале Евро подряд
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Основное время финального матча Евро-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если и оно не определит победителя, будет назначена серия пенальти.
Это второй финал Евро подряд, в котором командам придется сыграть дополнительные 30 минут. В финале Евро-2016 Португалия обыграла Францию — 1:0. Решающий мяч на 109-й минуте забил экс-форвард «Локомотива» Эдер. Именно он выносил трофей сегодня перед началом матча.
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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