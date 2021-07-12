Команды играют дополнительное время во втором финале Евро подряд

Основное время финального матча Евро-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если и оно не определит победителя, будет назначена серия пенальти.

Это второй финал Евро подряд, в котором командам придется сыграть дополнительные 30 минут. В финале Евро-2016 Португалия обыграла Францию — 1:0. Решающий мяч на 109-й минуте забил экс-форвард «Локомотива» Эдер. Именно он выносил трофей сегодня перед началом матча.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».