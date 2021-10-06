Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о включении Крыма в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны УЕФА.

«Появление Крыма в границах Украины я рассматриваю как не соответствующее действительности, — сказал Колосков «Газете.Ru». — А УЕФА оценивает это согласно уставу организации, по которому Федерация футбола Крыма до сих пор является составной частью Федерации футбола Украины. Поэтому ФФК запрещены любые международные футбольные связи. Им запрещено выступать, в частности, в чемпионате России.

До тех пор, пока Крым не будет официально признан территорией Российской Федерации, УЕФА и впредь будет публиковать карту Европы, где полуостров будет находиться в составе Украины.

Как ответит РФС? Тут надо спросить Дюкова. Он отреагировал на форму, наверно и здесь ответит. Этот вопрос достаточно тонкий, здесь нужно обладать соответствующими полномочиями, чтобы делать какие-то заявления".

Ранее сообщалось, что во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым был изображен как территория Украины.