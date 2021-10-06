Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Колосков — о включении Крыма в состав Украины: «УЕФА действует по уставу»

11:58
Теги:

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о включении Крыма в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны УЕФА.

«Появление Крыма в границах Украины я рассматриваю как не соответствующее действительности, — сказал Колосков «Газете.Ru». — А УЕФА оценивает это согласно уставу организации, по которому Федерация футбола Крыма до сих пор является составной частью Федерации футбола Украины. Поэтому ФФК запрещены любые международные футбольные связи. Им запрещено выступать, в частности, в чемпионате России.

До тех пор, пока Крым не будет официально признан территорией Российской Федерации, УЕФА и впредь будет публиковать карту Европы, где полуостров будет находиться в составе Украины.

Как ответит РФС? Тут надо спросить Дюкова. Он отреагировал на форму, наверно и здесь ответит. Этот вопрос достаточно тонкий, здесь нужно обладать соответствующими полномочиями, чтобы делать какие-то заявления".

Ранее сообщалось, что во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым был изображен как территория Украины.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/06/n_16645963.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Загитова выпустила собаку на лед, Дава плакал, а Медведевой признались в любви. Что будет во втором выпуске «Ледникового периода»
1
5