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В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024

19:16
Кадр презентации логотипа Евро-2024.
Кадр презентации логотипа Евро-2024.
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали «СЭ» включение полуострова Крым в состав Украины во время презентации нового логотипа чемпионата Европы-2024.

«Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Ранее, 5 октября, УЕФА во время презентации стран-участниц Евро-2024 изобразил Крым в составе Украины.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го. В групповом этапе турнира примут участие 24 сборные.

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Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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