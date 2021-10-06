В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали «СЭ» включение полуострова Крым в состав Украины во время презентации нового логотипа чемпионата Европы-2024.

«Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Ранее, 5 октября, УЕФА во время презентации стран-участниц Евро-2024 изобразил Крым в составе Украины.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го. В групповом этапе турнира примут участие 24 сборные.