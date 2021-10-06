«Возможно, не знают географию люди». В Госдуме отреагировали на включение Крыма в состав Украины на презентации УЕФА

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» включение Крыма в состав Украины во время презентации Евро-2024 со стороны УЕФА.

«УЕФА где-то проявляет жесткость и настойчивость, а где-то безволие и нерешительность. В данной ситуации, может, по незнанию. Возможно, не знают географию люди. Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их.

Думаю, РФС и наши дипломатические ведомства обязательно отреагируют на данное неуважение. Однозначно смысл реагировать есть", — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.