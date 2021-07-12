«Зенит» поздравил Роберто Манчини и сборную Италии с победой на Евро-2020
Футбольный клуб «Зенит» поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, всю команду, тренерский и административный штаб с победой над Англией в финале Евро-2020 и завоеванием титула чемпионов Европы.
«Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.
С заслуженной победой», — говорится в заявлении клуба на сайте.
Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год. Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-12-zenit-pozdravlyaet-roberto-manchini-i-sbornuyu-italii-s-pobedoy-na-evro-2020.htm
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