Главный тренер сборной Дании признался, что с большим уважением относится к Уэльсу
20:33
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Уэльса.
«Я с большим уважением отношусь к сопернику, к его достижением, включая выход в полуфинал [в 2016-м]. Это страна, на все сто поддерживающая свою национальную команду, игроки которой работают за себя и за того парня.
Мы очень ждем этого события! После трех чрезвычайно эмоциональных матчей на «Паркене» у нас большие ожидания от этой игры», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.
Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня в Амстердаме. Начало — в 19:00 мск.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024478--wales-vs-denmark/
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