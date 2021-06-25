Главный тренер сборной Дании признался, что с большим уважением относится к Уэльсу

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Уэльса.

«Я с большим уважением отношусь к сопернику, к его достижением, включая выход в полуфинал [в 2016-м]. Это страна, на все сто поддерживающая свою национальную команду, игроки которой работают за себя и за того парня.

Мы очень ждем этого события! После трех чрезвычайно эмоциональных матчей на «Паркене» у нас большие ожидания от этой игры», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня в Амстердаме. Начало — в 19:00 мск.