Дубль Фраттези помог Италии обыграть Украину в матче отбора Евро-2024

Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:1.

У итальянской команды дубль оформил полузащитник Давид Фраттези. За сборную Украины отличился форвард Андрей Ярмоленко.

После четырех игр итальянцы с 7 очками занимают 2-е место в турнирной таблице группы С. Украинцы набрали 7 очков за 5 матчей и располагаются на 3-й позиции.

В другом матче группы С Северная Македония обыграла Мальту — 2:0. Македонцы идут на 4-й строчке в таблице своей группы (7 очков за 5 встреч), игроки сборной Мальты занимают последнее место (0 очков за 5 игр).