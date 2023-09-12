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12 сентября, 23:37

Сборная Испании разгромила Кипр в матче отбора Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Испании.
Фото Reuters

Сборная Испании с крупным счетом обыграла Кипр в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 6:0.

Голами отметились Гави, Микель Мерино, Хоселу, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Алекс Баэна.

В другом матче Норвегия обыграла сборную Грузии со счетом 2:1. За норвежцев забили Эрлин Холанн и Мартин Эдегор. У грузин отличился Буду Зивзивадзе.

Испания занимает второе место в группе А, набрав 9 очков. Норвегия располагается на третьем месте (7 очков), Грузия — четвертая (4 очка), а Кипр — пятый (0 очков).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Испания
6:0
Кипр
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
2:1
Грузия
Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Кипра по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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