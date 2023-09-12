Сборная Испании разгромила Кипр в матче отбора Евро-2024

Сборная Испании с крупным счетом обыграла Кипр в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 6:0.

Голами отметились Гави, Микель Мерино, Хоселу, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Алекс Баэна.

В другом матче Норвегия обыграла сборную Грузии со счетом 2:1. За норвежцев забили Эрлин Холанн и Мартин Эдегор. У грузин отличился Буду Зивзивадзе.

Испания занимает второе место в группе А, набрав 9 очков. Норвегия располагается на третьем месте (7 очков), Грузия — четвертая (4 очка), а Кипр — пятый (0 очков).