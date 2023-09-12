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Сегодня, 09:40

Евро-2024: Испания — Кипр, Норвегия — Грузия и другие матчи отбора

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Футболисты сборной Испании.
Фото AFP
Матчи отборочного турнира Евро-2024.

Группа A

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
Грузия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Испания
Кипр

Группа C

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
12 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Украина
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
12 сент, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
Северная Македония

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
12 сент, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Эстония
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
12 сент, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
Австрия

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Stade de Tourbillon (Сьон)
Швейцария
Андорра
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Bloomfield (Тель-Авив)
Израиль
Белоруссия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Косово

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Чемпионат Европы по футболу
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