Финляндия — Россия: прогноз Петржелы на матч Евро-2020
09:35
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.
«Сборной России будет сложно, потому что Финляндия сыграет от обороны, — сказал Петржела «СЭ». — Это очень дисциплинированная команда. Но России надо собраться, потому что первая игра была очень слабой, особенно в обороне. Также нужна и поддержка болельщиков».
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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