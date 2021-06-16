Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Сборной России будет сложно, потому что Финляндия сыграет от обороны, — сказал Петржела «СЭ». — Это очень дисциплинированная команда. Но России надо собраться, потому что первая игра была очень слабой, особенно в обороне. Также нужна и поддержка болельщиков».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.