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Италия повторила рекорд Франции-1984

01:07
2 июля. Мюнхен. Бельгия — Италия — 1:2. Фото AFP
2 июля. Мюнхен. Бельгия — Италия — 1:2. Фото AFP
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Сборная Италии обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро-2020 (2:1) и стала второй командой в истории, которой удалось победит в пяти встречах подряд в рамках одного чемпионата Европы.

До команды Роберто Манчини подобное удавалось только сборной Франции, которая на пути к золоту Евро-1984 одолела всех пятерых соперников.

Команды, выигравшие пять матчей подряд на чемпионатах Европы

Турнир

Команда

Тренер

Победы (в основное)

Мячи

1984

Франция

Анри Мишель

5 (4)

14-4

2020

Италия

Роберто Манчини

5 (4)

11-2

1988

Голландия

Ринус Михелс

4 (4)

8-2

2000

Португалия

Умберту Коэлью

4 (4)

9-2

2000

Италия

Дино Дзофф

4 (4)

8-2

2000

Голландия

Франк Райкард

4 (4)

13-3

2004

Чехия

Карел Брюкнер

4 (4)

10-4

2012

Германия

Йоахим Лев

4 (4)

9-4

2020

Бельгия

Роберто Мартинес

4 (4)

8-1

Итальянцы продлили успешную серию в официальных матчах с бельгийцами. На крупных турнирах команды встретились пять раз и четырежды победу праздновала «Скуадра Адзурра».

На ЧМ-1954 Италия разгромила соперника со счетом 4:1, а в четырех последующих матчах чемпионатов Европы было одержано три победы с разницей мячей 6-1.

Официальные матчи сборных Италии и Бельгии

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

20.06.1954

ЧМ

Лугано

4:1

Пандольфини, Галли, Фриньяни, Лоренци — Ануль

29.04.1972

ОЧЕ

Милан

0:0

13.05.1972

ОЧЕ

Брюссель

1:2

Рива — Ван Мур, Ван Химст

18.06.1980

ЧЕ

Рим

0:0

-

14.06.2000

ЧЕ

Брюссель

2:0

Тотти, Фиоре

13.06.2016

ЧЕ

Лион

2:0

Джаккерини, Пелле

02.07.2021

ЧЕ

Мюнхен

2:1

Барелла, Инсинье — Лукаку

Итого: +4=2-1, мячи 11-3.

В полуфинале Евро-2020 Италия встретится с Испанией. Для обеих команд этот полуфинал станет пятым на чемпионатах Европы. Но если испанцы ни разу не остановились на этой стадии, то итальянцы однажды уступили — Италии в 1988 году.

Чаще итальянцев и испанцев в полуфиналах бывали только немцы (восемь раз) и сборные СССР и России (шесть).

Полуфиналисты чемпионатов Европы

Команда

Полуфиналы

Победы

Поражения

ФРГ/Германия

8

5

3

СССР/Россия

6

4

2

Испания

5

4

0

Италия

5

3

1

Франция

5

3

2

Португалия

5

2

3

Голландия

5

1

4

Чехословакия/Чехия

4

2

2

Югославия

3

2

1

Дания

3

1

2

Венгрия

2

0

2

Англия

2

0

2

Греция

1

1

0

Бельгия

1

0

1

Турция

1

0

1

Уэльс

1

0

1

Швеция

1

0

1

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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