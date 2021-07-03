Италия повторила рекорд Франции-1984

Сборная Италии обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро-2020 (2:1) и стала второй командой в истории, которой удалось победит в пяти встречах подряд в рамках одного чемпионата Европы.

До команды Роберто Манчини подобное удавалось только сборной Франции, которая на пути к золоту Евро-1984 одолела всех пятерых соперников.

Команды, выигравшие пять матчей подряд на чемпионатах Европы

Турнир Команда Тренер Победы (в основное) Мячи 1984 Франция Анри Мишель 5 (4) 14-4 2020 Италия Роберто Манчини 5 (4) 11-2 1988 Голландия Ринус Михелс 4 (4) 8-2 2000 Португалия Умберту Коэлью 4 (4) 9-2 2000 Италия Дино Дзофф 4 (4) 8-2 2000 Голландия Франк Райкард 4 (4) 13-3 2004 Чехия Карел Брюкнер 4 (4) 10-4 2012 Германия Йоахим Лев 4 (4) 9-4 2020 Бельгия Роберто Мартинес 4 (4) 8-1

Итальянцы продлили успешную серию в официальных матчах с бельгийцами. На крупных турнирах команды встретились пять раз и четырежды победу праздновала «Скуадра Адзурра».

На ЧМ-1954 Италия разгромила соперника со счетом 4:1, а в четырех последующих матчах чемпионатов Европы было одержано три победы с разницей мячей 6-1.

Официальные матчи сборных Италии и Бельгии

Дата Турнир Город Счет Голы 20.06.1954 ЧМ Лугано 4:1 Пандольфини, Галли, Фриньяни, Лоренци — Ануль 29.04.1972 ОЧЕ Милан 0:0 13.05.1972 ОЧЕ Брюссель 1:2 Рива — Ван Мур, Ван Химст 18.06.1980 ЧЕ Рим 0:0 - 14.06.2000 ЧЕ Брюссель 2:0 Тотти, Фиоре 13.06.2016 ЧЕ Лион 2:0 Джаккерини, Пелле 02.07.2021 ЧЕ Мюнхен 2:1 Барелла, Инсинье — Лукаку

Итого: +4=2-1, мячи 11-3.

В полуфинале Евро-2020 Италия встретится с Испанией. Для обеих команд этот полуфинал станет пятым на чемпионатах Европы. Но если испанцы ни разу не остановились на этой стадии, то итальянцы однажды уступили — Италии в 1988 году.

Чаще итальянцев и испанцев в полуфиналах бывали только немцы (восемь раз) и сборные СССР и России (шесть).

Полуфиналисты чемпионатов Европы