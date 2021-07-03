Италия повторила рекорд Франции-1984
Сборная Италии обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро-2020 (2:1) и стала второй командой в истории, которой удалось победит в пяти встречах подряд в рамках одного чемпионата Европы.
До команды Роберто Манчини подобное удавалось только сборной Франции, которая на пути к золоту Евро-1984 одолела всех пятерых соперников.
Команды, выигравшие пять матчей подряд на чемпионатах Европы
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Победы (в основное)
|
Мячи
|
1984
|
Франция
|
Анри Мишель
|
5 (4)
|
14-4
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
5 (4)
|
11-2
|
1988
|
Голландия
|
Ринус Михелс
|
4 (4)
|
8-2
|
2000
|
Португалия
|
Умберту Коэлью
|
4 (4)
|
9-2
|
2000
|
Италия
|
Дино Дзофф
|
4 (4)
|
8-2
|
2000
|
Голландия
|
Франк Райкард
|
4 (4)
|
13-3
|
2004
|
Чехия
|
Карел Брюкнер
|
4 (4)
|
10-4
|
2012
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
4 (4)
|
9-4
|
2020
|
Бельгия
|
Роберто Мартинес
|
4 (4)
|
8-1
Итальянцы продлили успешную серию в официальных матчах с бельгийцами. На крупных турнирах команды встретились пять раз и четырежды победу праздновала «Скуадра Адзурра».
На ЧМ-1954 Италия разгромила соперника со счетом 4:1, а в четырех последующих матчах чемпионатов Европы было одержано три победы с разницей мячей 6-1.
Официальные матчи сборных Италии и Бельгии
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
20.06.1954
|
ЧМ
|
Лугано
|
4:1
|
Пандольфини, Галли, Фриньяни, Лоренци — Ануль
|
29.04.1972
|
ОЧЕ
|
Милан
|
0:0
|
|
13.05.1972
|
ОЧЕ
|
Брюссель
|
1:2
|
Рива — Ван Мур, Ван Химст
|
18.06.1980
|
ЧЕ
|
Рим
|
0:0
|
-
|
14.06.2000
|
ЧЕ
|
Брюссель
|
2:0
|
Тотти, Фиоре
|
13.06.2016
|
ЧЕ
|
Лион
|
2:0
|
Джаккерини, Пелле
|
02.07.2021
|
ЧЕ
|
Мюнхен
|
2:1
|
Барелла, Инсинье — Лукаку
Итого: +4=2-1, мячи 11-3.
В полуфинале Евро-2020 Италия встретится с Испанией. Для обеих команд этот полуфинал станет пятым на чемпионатах Европы. Но если испанцы ни разу не остановились на этой стадии, то итальянцы однажды уступили — Италии в 1988 году.
Чаще итальянцев и испанцев в полуфиналах бывали только немцы (восемь раз) и сборные СССР и России (шесть).
Полуфиналисты чемпионатов Европы
|
Команда
|
Полуфиналы
|
Победы
|
Поражения
|
ФРГ/Германия
|
8
|
5
|
3
|
СССР/Россия
|
6
|
4
|
2
|
Испания
|
5
|
4
|
0
|
Италия
|
5
|
3
|
1
|
Франция
|
5
|
3
|
2
|
Португалия
|
5
|
2
|
3
|
Голландия
|
5
|
1
|
4
|
Чехословакия/Чехия
|
4
|
2
|
2
|
Югославия
|
3
|
2
|
1
|
Дания
|
3
|
1
|
2
|
Венгрия
|
2
|
0
|
2
|
Англия
|
2
|
0
|
2
|
Греция
|
1
|
1
|
0
|
Бельгия
|
1
|
0
|
1
|
Турция
|
1
|
0
|
1
|
Уэльс
|
1
|
0
|
1
|
Швеция
|
1
|
0
|
1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю