Италия — Испания: прогноз Дмитрия Хохлова на матч Евро-2020
08:30
Экс-игрок сборной России и «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча полуфинала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Испании.
«Я не думал, дойдут эти команды до полуфинала или нет, но по уровню игры можно было предположить их выход в полуфинал. Мне кажется, у итальянцев больше шансов на победу. Команда лучше играет, выглядит более стабильно. Испания может забить, но при этом легко пропускает. Очень хочется увидеть красивую игру от команд», — сказал Хохлов «СЭ».
Матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 по московскому времени.
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