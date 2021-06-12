Нападающий Уэльса Мур поделился эмоциями после матча со Швейцарией на Евро-2020

Нападающий сборной Уэльса Киффер Мур прокомментировал ничью в матче со Швейцарией (1:1) в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Он стал автором единственного гола команды.

«Я доволен. Конечно, было бы круто победить, но ничья тоже важна с турнирной точки зрения. Всегда плохо быть отыгрывающейся командой, но мы все же сравняли счет и сохранили его до конца матча. Это большой плюс для команды.

Было тяжело. Это был важный момент для меня, и я наслаждался им каждую секунду», — приводит слова Мура BBC Sport.

Уэльс и Швейцария набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А. На первом месте сборная Италии — три очка. У Турции ноль очков и четвертое место.

В следующем матче Уэльс сыграет против Турции. Встреча состоится 16 июня в Баку (Азербайджан).