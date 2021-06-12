Нападающий Уэльса Мур поделился эмоциями после матча со Швейцарией на Евро-2020
Нападающий сборной Уэльса Киффер Мур прокомментировал ничью в матче со Швейцарией (1:1) в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Он стал автором единственного гола команды.
«Я доволен. Конечно, было бы круто победить, но ничья тоже важна с турнирной точки зрения. Всегда плохо быть отыгрывающейся командой, но мы все же сравняли счет и сохранили его до конца матча. Это большой плюс для команды.
Было тяжело. Это был важный момент для меня, и я наслаждался им каждую секунду», — приводит слова Мура BBC Sport.
Уэльс и Швейцария набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А. На первом месте сборная Италии — три очка. У Турции ноль очков и четвертое место.
В следующем матче Уэльс сыграет против Турции. Встреча состоится 16 июня в Баку (Азербайджан).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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