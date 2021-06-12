Матч Евро-2020 Дания — Финляндия перенесен на завтра, 13 июня. Игра была прервана из-за ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном. Как утверждает официальный Twitter оргкомитета Евро в Санкт-Петербурге, игра возобновится 13 июня в 12.00.

Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.

Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

Футболист был доставлен в госпиталь. Его состояние оценивается как стабильное.