Испания выигрывает у Словакии после первого тайма

После первого тайма матча Евро-2020 Словакия — Испания испанцы ведут 2:0. Игра проходит в Севилье (Испания).

На 12-й минуте пенальти не реализовал Альваро Мората. Удар испанского форварда отбил вратарь Мартин Дубравка.

На 30-й минуте Дубравка забил в свои ворота. После удара в перекладину вратарь пытался выбить мяч, но вместо этого забросил его в сетку. Второй мяч в активе Эмерика Ляпорта.

Испанцы не забили пятый пенальти подряд.