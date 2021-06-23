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Испания выигрывает у Словакии после первого тайма

19:49
Испания выигрывает у Словакии после первого тайма. Фото AFP
Испания выигрывает у Словакии после первого тайма. Фото AFP

После первого тайма матча Евро-2020 Словакия — Испания испанцы ведут 2:0. Игра проходит в Севилье (Испания).

На 12-й минуте пенальти не реализовал Альваро Мората. Удар испанского форварда отбил вратарь Мартин Дубравка.

На 30-й минуте Дубравка забил в свои ворота. После удара в перекладину вратарь пытался выбить мяч, но вместо этого забросил его в сетку. Второй мяч в активе Эмерика Ляпорта.

Испанцы не забили пятый пенальти подряд.

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