Испания выигрывает у Словакии после первого тайма
19:49
После первого тайма матча Евро-2020 Словакия — Испания испанцы ведут 2:0. Игра проходит в Севилье (Испания).
На 12-й минуте пенальти не реализовал Альваро Мората. Удар испанского форварда отбил вратарь Мартин Дубравка.
На 30-й минуте Дубравка забил в свои ворота. После удара в перекладину вратарь пытался выбить мяч, но вместо этого забросил его в сетку. Второй мяч в активе Эмерика Ляпорта.
Испанцы не забили пятый пенальти подряд.
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