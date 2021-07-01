Иммобиле: «Сборная Бельгии более опытная, чем мы, но у Италии есть энтузиазм»

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2020 против Бельгии.

«Они занимают первое место в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками, мы знаем их огромный потенциал. Мы должны быть осторожны и стараться играть, как обычно это делаем. Они вероятно, немного более опытны, чем мы, но у нас есть энтузиазм», — приводит слова Иммобиле официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия — Италия пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.