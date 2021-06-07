Президент ФФУ: «Приятно, что новый дизайн формы Украины получил огромную поддержку во всем мире»

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко высказался о новой форме национальной команды для Евро-2020.

«Новая форма главной команды Украины действительно вышла особенной! Это показатель мощного медиа резонанса и огромного количества положительных отзывов болельщиков в соцсетях. Также многие из вас задумывались, каким образом возникла идея этой формы. Я вам скажу. Это произошло на историческом матче Украина — Португалия, где наша сборная одержала победу над действующим чемпионом Европы, который предоставил нам прямой путь на Евро-2020.

Безумно приятно, что в целом новый дизайн униформы получил такую огромную поддержку в Украине и во всем мире. Клипы карты нашего государства и сборной объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. Это была главная идея!

Форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете УЕФА на его использование абсолютно безосновательны. Об этом подтвердил официальный комментарий Европейского футбольного союза.

Команда Андрея Шевченко выступит на Евро-2020 с оберегом Украины, куда конечно же входит Крым, Донецк, Луганск и все-все наши города и деревни", — написал Павелко в Facebook.

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Впервые игроки сборной Украины выйдут на поле в новом комплекте формы в товарищеском матче против Кипра, который состоится сегодня, 7 июня. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.