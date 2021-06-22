Хорватия — Шотландия: Модрич вывел хорватов вперед
22 июня 2021, 23:20
Сборная Хорватии вновь вышла вперед в матче Евро-2020 против Шотландии. Отличился Лука Модрич.
Хорватский полузащитник отличился точным дальним ударом в верхний угол на 62-й минуте. Счет матча — 2:1 в пользу хорватов.
При текущем раскладе хорваты с четырьмя очками займут третье место, а шотландцы с одним очком останутся на последней позиции.
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