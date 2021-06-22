Хорватия и Шотландия завершили первый тайм вничью
22:49
Вничью завершился первый тайм матча третьего тура группового турнира Евро-2020 Хорватия — Шотландия (1:1).
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вывел хорватов вперед на 17-й минуте. Каллум Макгрегор на 42-й минуте сравнял результат.
При текущем раскладе обе команды наберут по два очка и покинут турнир. Ничья также устраивает сборную Украины, которая в таком случае выйдет в плей-офф с третьего место.
Матч проходит в Глазго (Шотландия).
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