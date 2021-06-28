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Невероятная ошибка Испании: хорваты открыли счет с помощью соперника без единого удара

19:21
Автогол Унаи Симона. Фото Twitter
Автогол Унаи Симона. Фото Twitter
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Сборная Испании помогла Хорватии открыть счет в матче 1/8 финала Евро-2020. Испанцы на 20-й минуте забили мяч в свои ворота.

Голкипер сборной Испании Унаи Симон не смог принять пас назад от Педри, и мяч оказался в сетке. Счет матча — 1:0 в пользу хорватов.

К этому моменту Хорватия ни разу не ударила по воротам, что не помешало ей повести в счете. После паузы в УЕФА записали автогол на Симона.

Хорватия — Испания

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля