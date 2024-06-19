Хорватия упустила победу над Албанией в добавленное время

Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 2:2.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник албанской команды Казим Лаци, который отличился на 11-й минуте. На 74-й минуте Андрей Крамарич сравнял счет. Через две минуты Клаус Гьясула забил автогол, а в добавленное время он стал автором второго гола албанцев.

Сборная Албании набрала 1 очко и сохраняет третье место в группе В. Хорватия с 1 баллом идет на последней позиции.

В заключительном матче группового турнира хорваты сыграют против Италии, а албанцы встретятся с Испанией. Обе игры пройдут 24 июня.