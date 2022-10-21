Хорен Байрамян: «Хочу, чтобы сборную Армении возглавил Карпин. С ним мы точно выйдем на Евро-2024»

Полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян прокомментировал попадание национальной команды в одну группу отборочного этапа чемпионата Европы-2024 с Турцией. Также соперникам армян стали Хорватия, Уэльс и Латвия.

«Нас уже долгие годы никто не разводил по разным группам, поэтому этого можно было ожидать, — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна. — Мы всегда могли играть с Турцией, если бы попали в одну группу, так что все нормально. Уверен, это будет интересно для всей Армении и всех армян. Матч против сборной Турции — дополнительная мотивация на отборочный раунд чемпионата Европы. Должно быть интересно».

Хавбек «Ростова» также рассказал, кого хочет видеть новым главным тренером сборной Армении.

«Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении — с ним мы точно выйдем на Евро-2024», — заявил Байрамян.

Испанец Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении 29 сентября.