Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА наказать вплоть до дисквалификации те сборные, которые откажутся играть с Косово.

«Почему за отказ от матчей с Косово будут отстранять команды, а нас даже не допустили? Это надо у УЕФА узнать, они должны объяснить, почему. Видимо, статусы разные у Косово и у нас. Это все-таки политический вопрос, и понятно только одно, что на нас наложены политические санкции и поэтому нас там нету. А почему за отказ играть с Косово будут засчитывать поражение, мне не понятно. Насколько я знаю, Косово еще не признано в ООН как государство. В общем-то, не понятно, это очень тонкая проблема», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Косово сыграет в группе I с Швейцарией, Израилем, Румынией, Белоруссией и Андоррой. В случае отказа от игр национальным командам грозит аннулирование этих матчей и дисциплинарные санкции.