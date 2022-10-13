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Колосков — о решении УЕФА: «Непонятно, почему за отказ играть с Косово будут засчитывать поражение»

Колосков отреагировал на решение УЕФА наказать сборные, которые откажутся играть с Косово
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА наказать вплоть до дисквалификации те сборные, которые откажутся играть с Косово.

«Почему за отказ от матчей с Косово будут отстранять команды, а нас даже не допустили? Это надо у УЕФА узнать, они должны объяснить, почему. Видимо, статусы разные у Косово и у нас. Это все-таки политический вопрос, и понятно только одно, что на нас наложены политические санкции и поэтому нас там нету. А почему за отказ играть с Косово будут засчитывать поражение, мне не понятно. Насколько я знаю, Косово еще не признано в ООН как государство. В общем-то, не понятно, это очень тонкая проблема», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Косово сыграет в группе I с Швейцарией, Израилем, Румынией, Белоруссией и Андоррой. В случае отказа от игр национальным командам грозит аннулирование этих матчей и дисциплинарные санкции.

УЕФА
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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УЕФА накажет сборные в случае отказа от игр с Косово в отборе к Евро-2024
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