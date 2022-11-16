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Чемпионат Европы

16 ноября, 16:32

Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Иван Шитик
Корреспондент
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Трофей за победу на чемпионате Европы.
Фото УЕФА.

Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия 16 ноября официально подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года, сообщает Sky Sports.

Слоган заявки: «Футбол для всех. Футбол во благо. Футбол для будущего».

В заявке указаны 14 стадионов, которые могут принять матчи турнира. Окончательный список стадионов будет представлен Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в апреле 2023 года.

Выборы места проведения чемпионата Европы-2028 состоятся в сентябре 2023 года. Ранее заявку на проведение турнира подавала Турция.

Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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